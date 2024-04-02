В ИВ города Баку состоялась научно-практическая конференция

В исполнительной власти города Баку состоялась научно-практическая конференция, посвященная изданию второй книги, являющейся продолжением книги "История Отечественной войны – фактор Личности".

В исполнительной власти города Баку состоялась научно-практическая конференция, посвященная изданию второй книги, являющейся продолжением книги "История Отечественной войны – фактор Личности".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие известные общественно-политические деятели, ученые, деятели культуры страны, историки, политики, экономисты, журналисты, религиозные деятели, депутаты Милли Меджлиса и ветераны Отечественной войны.

Книга "История Отечественной войны – фактор Личности" подготовлена подготовленной совместно исполнительной властью города Баку и Институтом истории им. А.А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана.

Глава ИВ города Баку Эльдар Азизов в своем выступлении сказал, что в новой книге будет отражено объективное и научное объяснение значимых событий, произошедших в нашей стране в период после Отечественной войны, с точки зрения гениальной личности, полководца Ильхама Алиева.

Было подчеркнуто, что первая книга, вызвавшая большой интерес у читателей и экспертов как в нашей стране, так и за рубежом, была издана на 8 языках – азербайджанском, турецком, английском, русском, арабском, персидском, китайском и урду. В настоящее время продолжается работа по переводу и изданию книги на испанском и французском языках.

Было отмечено, что за короткий после Отечественной войны период времени в стране произошел ряд важных событий, в том числе антитеррористическое мероприятие локального характера в сентябре 2023 года и полное обеспечение территориальной целостности нашей страны, военный парад в Ханкенди и другие важные процессы. Это вызвало необходимость издания новой книги.

Выступившие на мероприятии президент НАНА, академик Иса Габиббейли, председатель Союза архитекторов Эльбай Гасымзаде, омбудсмен Сабина Алиева, председатель Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, директор Института истории НАНА, профессор Керим Шукюров, депутаты Милли Меджлиса Муса Гулиев, Хикмет Бабаоглу, Муса Гасымлы, профессор Академии государственного управления, доктор политических наук Эльчин Ахмедов и другие довели до внимания значимость готовящейся к изданию книги.

Книгу планируется издать к концу нынешнего года.