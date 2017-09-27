В ИВ Лачина произошли кадровые изменения

Агджабеди. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Исполнительной власти Лачинского района произошли кадровые изменения.

Как передает карабахское бюро Report, от занимаемой должности освобожден главный советник аппарата районной ИВ, помощник главы ИВ Мухаммед Ширин оглу Шахбазов.

На эту должность назначен Эльшан Велигулу оглу Гулиев. Э. Гулиев до этого назначения работал старшим консультантом отдела по работе с органами территориального управления и местного самоуправления в РИВ.

Отметим, что М. Шахбазов занимал эту должность с 2016 года.