В Исмаиллы проходит Форум Победы

Министерство обороны и Исполнительная власть Исмаиллинского района при поддержке Администрации президента проводят в Исмаиллинском районе Форум Победы.

Министерство обороны и Исполнительная власть Исмаиллинского района при поддержке Администрации президента проводят в Исмаиллинском районе Форум Победы.

Как передает Report, мероприятие организовано в Центре культуры Исмаиллинского района с участием представителей Исмаиллинского, Шамахинского, Агдашского, Агсуинского, Гёйчайского, Гобустанского, Уджарского, Габалинского, Шекинского, Гахского, Загатальского, Балакянского и Огузского районов.

В форуме принимают участие ответственные работники Администрации президента, официальные лица Министерства обороны и органов исполнительной власти, члены семей шехидов, участники войны, военнослужащие Азербайджанской армии, представители неправительственных организаций и общественности.