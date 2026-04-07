В Ходжавенд возвращаются еще 33 семьи

В рамках программы Великого возвращения очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправилась в город Ходжавенд.

Как сообщает корреспондент Report из Физули, на данном этапе в город возвращаются 33 семьи (142 человека).

Тем самым обеспечено возвращение в Ходжавенд в общей сложности 234 семей (904 человек).