    В Ходжавенд возвращаются еще 33 семьи

    Внутренняя политика
    • 07 апреля, 2026
    • 12:01
    В Ходжавенд возвращаются еще 33 семьи

    В рамках программы Великого возвращения очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправилась в город Ходжавенд.

    Как сообщает корреспондент Report из Физули, на данном этапе в город возвращаются 33 семьи (142 человека).

    Тем самым обеспечено возвращение в Ходжавенд в общей сложности 234 семей (904 человек).

    В Ходжавенд возвращаются еще 33 семьи
    В Ходжавенд возвращаются еще 33 семьи
    В Ходжавенд возвращаются еще 33 семьи
    В Ходжавенд возвращаются еще 33 семьи
    Великое возвращение Город Ходжавенд
    Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB-2
    Another 33 families return to Khojavand

    Последние новости

    13:20

    Нацсобрание Вьетнама одобрил кандидатуру Ле Минь Хынга на пост премьера

    Другие страны
    13:19

    Силкеберг: Фильм "Родина, живущая в памяти" станет культурным мостом между Скандинавией и Азербайджаном

    Культура
    13:19

    Бочоришвили и Кошербаев подписали программу сотрудничества между МИД

    В регионе
    13:07

    Объем перевалки сыпучих грузов в Бакинском порту вырос на 46%

    Инфраструктура
    13:02

    Барро: Франция против любых ударов по гражданской инфраструктуре

    Другие страны
    12:54

    Во Франции поезд столкнулся с грузовиком: один погибший, 30 пострадавших

    Другие страны
    12:51

    ЕБРР продлил сроки освоения кредитов по двум проектам в Гяндже

    Финансы
    12:49

    Центробанки Азербайджана и Грузии обменялись опытом в сфере финансовой стабильности

    Финансы
    12:48

    Гвидо Крозетто: Война с Ираном угрожает мировому лидерству США

    Другие страны
    Лента новостей