    Xocavənd şəhərinə daha 33 ailə yola salınıb

    • 07 aprel, 2026
    • 11:27
    Xocavənd şəhərinə daha 33 ailə yola salınıb

    Böyük Qayıdış prosesi çərçivəsində Xocavənd şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb.

    "Report"un Füzuliyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 33 ailə (142 nəfər) köçürülür.

    Qeyd edək ki, bu köç də daxil olmaqla, Xocavəndə ümumilikdə 234 ailənin (904 nəfər) daimi qayıdışı təmin edilib.

