В Ходжалы посетили Аллею шехидов в связи с Днем памяти

В связи с 27 сентября - Днём памяти посетили Аллею шехидов в городе Ходжалы.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Сотрудники государственных учреждений и представители общественности посетили Аллею шехидов и почтили память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Родины.

Во время посещения к могилам шехидов возложили цветы и прочитали молитвы. Было отмечено, что азербайджанский народ всегда чтит память своих героических сыновей, погибших в Отечественной войне и других боях. Героизм и самоотверженность шехидов навечно вписаны в историю Азербайджана.