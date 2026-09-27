Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    В Ходжалы посетили Аллею шехидов в связи с Днем памяти

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 11:01
    В Ходжалы посетили Аллею шехидов в связи с Днем памяти

    В связи с 27 сентября - Днём памяти посетили Аллею шехидов в городе Ходжалы.

    Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

    Сотрудники государственных учреждений и представители общественности посетили Аллею шехидов и почтили память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Родины.

    Во время посещения к могилам шехидов возложили цветы и прочитали молитвы. Было отмечено, что азербайджанский народ всегда чтит память своих героических сыновей, погибших в Отечественной войне и других боях. Героизм и самоотверженность шехидов навечно вписаны в историю Азербайджана.

    В Ходжалы посетили Аллею шехидов в связи с Днем памяти
    В Ходжалы посетили Аллею шехидов в связи с Днем памяти
    В Ходжалы посетили Аллею шехидов в связи с Днем памяти
    В Ходжалы посетили Аллею шехидов в связи с Днем памяти

    27 Сентября – День памяти Ходжалы
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    Xocalıda Anım Günü ilə bağlı Şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub
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    Martyrs' memory commemorated in Khojaly on September 27 - Remembrance Day
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