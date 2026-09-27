В Ходжалы посетили Аллею шехидов в связи с Днем памяти
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2026
- 11:01
В связи с 27 сентября - Днём памяти посетили Аллею шехидов в городе Ходжалы.
Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.
Сотрудники государственных учреждений и представители общественности посетили Аллею шехидов и почтили память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Родины.
Во время посещения к могилам шехидов возложили цветы и прочитали молитвы. Было отмечено, что азербайджанский народ всегда чтит память своих героических сыновей, погибших в Отечественной войне и других боях. Героизм и самоотверженность шехидов навечно вписаны в историю Азербайджана.
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