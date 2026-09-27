İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Xocalıda Anım Günü ilə bağlı Şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 10:59
    Xocalıda Anım Günü ilə bağlı Şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub

    27 Sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar Xocalı şəhərində yerləşən Şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub.

    Bu barədə "Report"un Qarabağ bürosuna Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayolarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.

    Dövlət qurumlarının əməkdaşları və ictimaiyyət nümayəndələri Şəhidlər xiyabanına gələrək vətənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canından keçən şəhidlərin əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər.

    Ziyarət zamanı şəhidlərin məzarları üzərinə gül dəstələri düzülüb, onların ruhuna dualar oxunub. Qeyd olunub ki, Azərbaycan xalqı Vətən müharibəsində və digər döyüşlərdə şəhid olan qəhrəman övladlarının xatirəsini daim uca tutur. Şəhidlərin göstərdiyi qəhrəmanlıq və fədakarlıq Azərbaycanın tarixinə əbədi həkk olunub.

    Xocalıda Anım Günü ilə bağlı Şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub
    Xocalıda Anım Günü ilə bağlı Şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub
    Xocalıda Anım Günü ilə bağlı Şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub
    Xocalıda Anım Günü ilə bağlı Şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub

    Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə xidməti 27 Sentyabr - Anım Günü Xocalı
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    В Ходжалы посетили Аллею шехидов в связи с Днем памяти
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    Martyrs' memory commemorated in Khojaly on September 27 - Remembrance Day
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