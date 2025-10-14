В ходжалинское село Тезебина отправилась очередная группа переселенцев
Внутренняя политика
- 14 октября, 2025
- 12:14
В село Тезебина Ходжалинского района отправлена очередная группа переселенцев.
Как сообщает карабахское бюро Report, сегодня в село переселятся 27 семей (117 человек).
Таким образом, общее число переселенных в село семей достигнет 83 (368 человек).
