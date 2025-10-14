Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В ходжалинское село Тезебина отправилась очередная группа переселенцев

    Внутренняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 12:14
    В село Тезебина Ходжалинского района отправлена очередная группа переселенцев.

    Как сообщает карабахское бюро Report, сегодня в село переселятся 27 семей (117 человек).

    Таким образом, общее число переселенных в село семей достигнет 83 (368 человек).

