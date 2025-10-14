Xocalının Təzəbinə kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb
Daxili siyasət
- 14 oktyabr, 2025
- 12:08
Xocalı rayonunun Təzəbinə kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu gün Təzəbinə kəndinə 27 ailə (117 nəfər) köçürülür.
Bununla da kəndə köçürülən ailələrin sayı 83-ə (368 nəfər) çatacaq.
