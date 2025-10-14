İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Xocalının Təzəbinə kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    • 14 oktyabr, 2025
    • 12:08
    Xocalının Təzəbinə kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Xocalı rayonunun Təzəbinə kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu gün Təzəbinə kəndinə 27 ailə (117 nəfər) köçürülür.

    Bununla da kəndə köçürülən ailələrin sayı 83-ə (368 nəfər) çatacaq.

