Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    В Ханкенди выехала первая группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    • 21 января, 2026
    • 06:16
    В Ханкенди выехала первая группа бывших вынужденных переселенцев

    В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

    Как передает Report, в город Ханкенди переселяются семьи, ранее временно проживавшие в различных регионах республики, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    На первом этапе в Ханкенди переселены 36 семей - 162 человека. Вернувшиеся в родные края жители выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную поддержку. Они также поблагодарили доблестную Азербайджанскую Армию, героических солдат и офицеров, а также почтили память шехидов, отдавших жизнь за освобождение наших земель.

    Ханкенди Великое возвращение вынужденные переселенцы
    Xankəndi şəhərinə ilk köç karvanı yola salınıb

    Последние новости

    06:24

    Парламент Австралии одобрил ужесточение законов об оружии после теракта в Сиднее

    Другие страны
    06:16

    В Ханкенди выехала первая группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    05:50
    Фото

    Президент Ильхам Алиев в Давосе принял участие в мероприятии "Завтрак с руководством Азербайджана"

    Внешняя политика
    05:40
    Фото

    В Американском университете почтили память шехидов 20 Января

    Внешняя политика
    05:21

    Пентагон планирует сократить участие США в ряде механизмов НАТО

    Другие страны
    04:44

    Telegraph: США обеспокоены разрешением Британии на строительство посольства КНР

    Другие страны
    04:18

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Дональдом Трампом

    В регионе
    03:40
    Фото

    Ильхам Алиев в Давосе принял участие в панельном заседании на тему "Определение экономической идентичности Евразии" - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    03:23

    В Агсуинском районе произошло землетрясение

    Происшествия
    Лента новостей