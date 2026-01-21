В Ханкенди выехала первая группа бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

Как передает Report, в город Ханкенди переселяются семьи, ранее временно проживавшие в различных регионах республики, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На первом этапе в Ханкенди переселены 36 семей - 162 человека. Вернувшиеся в родные края жители выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную поддержку. Они также поблагодарили доблестную Азербайджанскую Армию, героических солдат и офицеров, а также почтили память шехидов, отдавших жизнь за освобождение наших земель.