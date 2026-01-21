В Ханкенди выехала первая группа бывших вынужденных переселенцев
Внутренняя политика
- 21 января, 2026
- 06:16
В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.
Как передает Report, в город Ханкенди переселяются семьи, ранее временно проживавшие в различных регионах республики, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
На первом этапе в Ханкенди переселены 36 семей - 162 человека. Вернувшиеся в родные края жители выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную поддержку. Они также поблагодарили доблестную Азербайджанскую Армию, героических солдат и офицеров, а также почтили память шехидов, отдавших жизнь за освобождение наших земель.
Последние новости
06:24
Парламент Австралии одобрил ужесточение законов об оружии после теракта в СиднееДругие страны
06:16
В Ханкенди выехала первая группа бывших вынужденных переселенцевВнутренняя политика
05:50
Фото
Президент Ильхам Алиев в Давосе принял участие в мероприятии "Завтрак с руководством Азербайджана"Внешняя политика
05:40
Фото
В Американском университете почтили память шехидов 20 ЯнваряВнешняя политика
05:21
Пентагон планирует сократить участие США в ряде механизмов НАТОДругие страны
04:44
Telegraph: США обеспокоены разрешением Британии на строительство посольства КНРДругие страны
04:18
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Дональдом ТрампомВ регионе
03:40
Фото
Ильхам Алиев в Давосе принял участие в панельном заседании на тему "Определение экономической идентичности Евразии" - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
03:23