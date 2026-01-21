Xankəndi şəhərinə ilk köç karvanı yola salınıb
Daxili siyasət
- 21 yanvar, 2026
- 06:11
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış davam etdirilir.
"Report" xəbər verir ki, Xankəndi şəhərinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
İlk mərhələdə Xankəndi şəhərinə 36 ailə - 162 nəfər köçürülüb. Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar, həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.
Son xəbərlər
06:29
Xankəndi sakini: Yurduma qayıtmağıma görə sevinc hissi keçirirəmDaxili siyasət
06:11
Xankəndi şəhərinə ilk köç karvanı yola salınıbDaxili siyasət
05:45
İsrail XİN Qüdsdə UNRWA-nın bina kompleksinin müsadirəsini qanuni elan edibDigər ölkələr
05:14
Foto
İlham Əliyev Davosda "Azərbaycan rəhbərliyi ilə səhər yeməyi" adlı tədbirdə iştirak edibXarici siyasət
05:09
Kataloniyada qatar çökmüş istinad divarı ilə toqquşub, xəsarət alanlar varDigər ölkələr
04:52
Foto
Amerika Universitetində 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılıbXarici siyasət
04:38
Tramp: Somalini dövlət hesab etmirəmDigər ölkələr
04:09
Ərdoğanla Tramp ikitərəfli əlaqələri, regional, qlobal hadisələri müzakirə ediblərRegion
03:49