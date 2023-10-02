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В Ханкенди введена в эксплуатацию сеть радиосвязи TETRA

В Ханкенди введена в эксплуатацию сеть радиосвязи TETRA В городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах введена в эксплуатацию сеть радиосвязи TETRA.
Внутренняя политика
2 октября 2023 г. 13:09
В Ханкенди введена в эксплуатацию сеть радиосвязи TETRA

В городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах введена в эксплуатацию сеть радиосвязи TETRA.

Об этом Report сообщили в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности.

Целью является обеспечить надежное управление государственными учреждениями и организовать информационный обмен.

В госслужбе отметили, что в настоящее время продолжаются работы по подключению этих территорий к сети AzStateNet.

"Государственная служба специальной связи и информационной безопасности, руководствуясь указами и распоряжениями президента Азербайджана, продолжает обеспечивать государственные органы бесперебойной и безопасной связью специального назначения", - говорится в сообщении.

Напомним, что с начала 2023 года 15 государственных структур на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов обеспечены каналами передачи данных и интернета через сеть AzStateNet.

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