В Ханкенди введена в эксплуатацию сеть радиосвязи TETRA

В городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах введена в эксплуатацию сеть радиосвязи TETRA.

В городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах введена в эксплуатацию сеть радиосвязи TETRA.

Об этом Report сообщили в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности.

Целью является обеспечить надежное управление государственными учреждениями и организовать информационный обмен.

В госслужбе отметили, что в настоящее время продолжаются работы по подключению этих территорий к сети AzStateNet.

"Государственная служба специальной связи и информационной безопасности, руководствуясь указами и распоряжениями президента Азербайджана, продолжает обеспечивать государственные органы бесперебойной и безопасной связью специального назначения", - говорится в сообщении.

Напомним, что с начала 2023 года 15 государственных структур на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов обеспечены каналами передачи данных и интернета через сеть AzStateNet.