В Ханкенди проходит марш Победы

В городе Ханкенди проходит марш военнослужащих в честь 5-й годовщины Дня Победы - 8 Ноября.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, марш военнослужащих начался с центральной площади города.

Личный состав в сопровождении военного оркестра пройдет маршем по центральным улицам Ханкенди до площади Победы.

Жители города приветствуют военнослужащих и скандируют лозунги о Победе.