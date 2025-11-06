Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Ханкенди проходит марш Победы

    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 10:14
    В городе Ханкенди проходит марш военнослужащих в честь 5-й годовщины Дня Победы - 8 Ноября.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, марш военнослужащих начался с центральной площади города.

    Личный состав в сопровождении военного оркестра пройдет маршем по центральным улицам Ханкенди до площади Победы.

    Жители города приветствуют военнослужащих и скандируют лозунги о Победе.

