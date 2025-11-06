В Ханкенди проходит марш Победы
Внутренняя политика
- 06 ноября, 2025
- 10:14
В городе Ханкенди проходит марш военнослужащих в честь 5-й годовщины Дня Победы - 8 Ноября.
Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, марш военнослужащих начался с центральной площади города.
Личный состав в сопровождении военного оркестра пройдет маршем по центральным улицам Ханкенди до площади Победы.
Жители города приветствуют военнослужащих и скандируют лозунги о Победе.
