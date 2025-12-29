Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 29 декабря, 2025
    В результате схода поезда с рельсов в Мексике погибли 13, пострадали 98 человек

    По меньшей мере 13 человек погибли в результате схода с рельсов пассажирского поезда в штате Оахака на юге Мексики.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум.

    "Министерство военно-морских сил проинформировало меня, что в результате аварии межокеанского поезда, к сожалению, погибли 13 человек. 98 получили травмы, из них 5 находятся в тяжелом состоянии", - написала она.

    Мексиканский военно-морской флот уточнил, что в поезде находилось 250 человек, в том числе девять членов экипажа и 241 пассажир.

    Инцидент произошел между городами Чивела и Низанда. Генеральная прокуратура Мексики уже начала расследование произошедшего.

