    Xankəndidə hərbçilərin Zəfər yürüşü keçirilir

    Daxili siyasət
    • 06 noyabr, 2025
    • 10:08
    Xankəndidə hərbçilərin Zəfər yürüşü keçirilir

    Xankəndi şəhərində 8 Noyabr - Zəfər Gününün 5-ci ildönümü münasibətilə hərbçilərin yürüşü keçirilir.

    "Report"un Xankəndiyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, hərbçilərin yürüşü şəhərin mərkəzi meydanından başlayıb.

    Məlumata görə, şəxsi heyətin hərbi orkestrin müşayiəti ilə şəhərin mərkəzi küçələrində müəyyən edilən marşrutlar üzrə davam edəcək yürüşü Xankəndinin Zəfər meydanında başa çatacaq.

    Yürüşü izləmək üçün küçələrə toplaşan şəhər sakinləri hərbçiləri salamlayaraq Zəfər şüarları səsləndirirlər.

