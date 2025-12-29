Мелони указала на необходимость соблюдения интересов Украины и европейских партнеров
- 29 декабря, 2025
- 03:11
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони указала на необходимость соблюдения интересов Украины и европейских партнеров в рамках мирного завершения российско-украинской войны.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении главы итальянского правительства по итогам телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского с европейскими лидерами.
"Президенты Трамп и Зеленский изложили результаты, достигнутые в ходе текущих переговоров, в частности в отношении гарантий безопасности, и указали на вопросы, которые остаются открытыми. Мелони вновь подчеркнула важность единства в момент, когда в переговорном процессе достигнут определенный прогресс", - отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что Трамп и Зеленский после встречи во Флориде провели телефонную конференцию с европейскими лидерами.