Премьер-министр Италии Джорджа Мелони указала на необходимость соблюдения интересов Украины и европейских партнеров в рамках мирного завершения российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении главы итальянского правительства по итогам телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского с европейскими лидерами.

"Президенты Трамп и Зеленский изложили результаты, достигнутые в ходе текущих переговоров, в частности в отношении гарантий безопасности, и указали на вопросы, которые остаются открытыми. Мелони вновь подчеркнула важность единства в момент, когда в переговорном процессе достигнут определенный прогресс", - отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Трамп и Зеленский после встречи во Флориде провели телефонную конференцию с европейскими лидерами.