Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын наблюдал за пуском стратегических крылатых ракет на Желтом море 28 декабря.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ракеты поразили цель, пролетев по специальной траектории 10 тыс. 199 секунд и 10 тыс. 203 секунд соответственно.

"Товарищ Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение. По его словам, результат учений является практическим подтверждением и яркой демонстрацией абсолютной надежности нашего потенциала по нанесению стратегического контрудара", - передает ЦТАК.

Лидер КНДР подчеркнул, что регулярная проверка готовности к оперативному реагированию сил ядерного сдерживания и демонстрация их мощи происходят в рамках ответственного использования права на самозащиту. "Товарищ Ким Чен Ын заверил, что наша партия и правительство и впредь будут прилагать все усилия к безостановочному развитию ядерных боевых сил", - сообщает агентство.