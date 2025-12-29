Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ким Чен Ын наблюдал за пуском стратегических крылатых ракет

    Другие страны
    • 29 декабря, 2025
    • 05:08
    Ким Чен Ын наблюдал за пуском стратегических крылатых ракет

    Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын наблюдал за пуском стратегических крылатых ракет на Желтом море 28 декабря.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ракеты поразили цель, пролетев по специальной траектории 10 тыс. 199 секунд и 10 тыс. 203 секунд соответственно.

    "Товарищ Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение. По его словам, результат учений является практическим подтверждением и яркой демонстрацией абсолютной надежности нашего потенциала по нанесению стратегического контрудара", - передает ЦТАК.

    Лидер КНДР подчеркнул, что регулярная проверка готовности к оперативному реагированию сил ядерного сдерживания и демонстрация их мощи происходят в рамках ответственного использования права на самозащиту. "Товарищ Ким Чен Ын заверил, что наша партия и правительство и впредь будут прилагать все усилия к безостановочному развитию ядерных боевых сил", - сообщает агентство.

    КНДР запуск ракеты крылатые ракеты Ким Чен Ын
    Kim Çen In strateji qanadlı raketlərin buraxılışını izləyib

    Последние новости

    05:43

    Ученые зафиксировали необычное состояние ядра Земли

    Наука и образование
    05:08

    Ким Чен Ын наблюдал за пуском стратегических крылатых ракет

    Другие страны
    04:35
    Фото
    Видео

    В результате схода поезда с рельсов в Мексике погибли 13, пострадали 98 человек

    Другие страны
    04:21

    Стоимость серебра на Comex обновила исторический максимум

    Финансы
    03:50

    В Эквадоре в результате стрельбы погибли девять человек

    Другие страны
    03:11

    Мелони указала на необходимость соблюдения интересов Украины и европейских партнеров

    Другие страны
    02:32

    Трамп заявил, что Россия готова участвовать в восстановлении Украины

    Другие страны
    02:05

    Трамп: На встрече с Зеленским достигнут значительный прогресс

    Другие страны
    01:40

    Вучич подтвердил, что внеочередные выборы в парламент Сербии пройдут в 2026 году

    Другие страны
    Лента новостей