Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    В Ханкенди, Агдере и Ходжалы поселились около 22 тыс человек

    Внутренняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 11:02
    В Ханкенди, Агдере и Ходжалы поселились около 22 тыс человек

    В настоящее время в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах поселились около 22 тыс. человек.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов на мероприятии, посвященном 5-й годовщине победы в Карабахе.

    Он также предоставил информацию о поэтапном и добровольном возвращении бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории в рамках программы "Великое возвращение":

    "Среди них, помимо бывших вынужденных переселенцев, есть сотрудники государственных и частных организаций, а также члены их семей. Согласно плану, в поселке Кяркиджахан города Ханкенди, 11 селах Ходжалинского района и 7 селах Агдеринского района переселение населения осуществляется поэтапно по мере проведения восстановительных и ремонтных работ. В этих жилых районах планируется разместить около 6 тыс. бывших вынужденных переселенцев. Одновременно предпринимаются важные шаги в направлении восстановления экономики, обеспечения занятости и расширения предпринимательской деятельности в регионе".

    По словам Юсубова, на сегодняшний день инвесторами в освобожденные от оккупации территории вложено более 65 млн манатов.

    Путь к Победе Ханкенди Эльчин Юсубов "Великое возвращение"
    Xankəndi, Ağdərə və Xocalıda 22 minə yaxın şəxs məskunlaşıb
    Nearly 22,000 people resettled in Azerbaijan's Khankendi, Aghdara, Khojaly

    Последние новости

    11:48

    Пашазаде призвал США исключить Азербайджан из списка стран, находящихся под особым наблюдением по вопросам религиозной свободы

    Внешняя политика
    11:44

    Утверждены правила добычи, переработки и хранения нафталанской нефти

    Энергетика
    11:42

    Кая Каллас: Трамп сделал возможным достижение мира на Ближнем востоке

    Другие страны
    11:35

    Спецпредставитель: В Ханкенди все мечети разрушены

    Внутренняя политика
    11:30

    Во Франции левая партия выдвинула вотум недоверия новому правительству

    Другие страны
    11:28

    Обнаружены несоответствия в БАДе, импортированном из Италии

    Внутренняя политика
    11:21
    Фото

    Институт географии: Активность вулкана Отман Боздаг не вышла за пределы кратера

    Экология
    11:16

    Moody's: В Азербайджане могут появиться работающие по нормам шариата полноценные банки

    Финансы
    11:10

    В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного офицера ВС РФ

    В регионе
    Лента новостей