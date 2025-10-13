В Ханкенди, Агдере и Ходжалы поселились около 22 тыс человек

В настоящее время в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах поселились около 22 тыс. человек.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов на мероприятии, посвященном 5-й годовщине победы в Карабахе.

Он также предоставил информацию о поэтапном и добровольном возвращении бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории в рамках программы "Великое возвращение":

"Среди них, помимо бывших вынужденных переселенцев, есть сотрудники государственных и частных организаций, а также члены их семей. Согласно плану, в поселке Кяркиджахан города Ханкенди, 11 селах Ходжалинского района и 7 селах Агдеринского района переселение населения осуществляется поэтапно по мере проведения восстановительных и ремонтных работ. В этих жилых районах планируется разместить около 6 тыс. бывших вынужденных переселенцев. Одновременно предпринимаются важные шаги в направлении восстановления экономики, обеспечения занятости и расширения предпринимательской деятельности в регионе".

По словам Юсубова, на сегодняшний день инвесторами в освобожденные от оккупации территории вложено более 65 млн манатов.