İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Xankəndi, Ağdərə və Xocalıda 22 minə yaxın şəxs məskunlaşıb

    Daxili siyasət
    • 13 oktyabr, 2025
    • 10:38
    Xankəndi, Ağdərə və Xocalıda 22 minə yaxın şəxs məskunlaşıb

    Hazırda Xankəndi şəhəri, Ağdərə və Xocalı rayonlarında 22 minə yaxın şəxs məskunlaşıb.

    "Report"a Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən verilən məlumata görə, bunu Xankəndidə Zəfərin 5 illiyinə həsr edilmiş Qarabağda "Mənəvi dəyərlər" mövzusunda keçirilən tədbirdə çıxış edən Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Elçin Yusubov deyib.

    E. Yusubov "Böyük Qayıdış" proqramı çərçivəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərə keçmiş məcburi köçkünlərin mərhələli və könüllü şəkildə qayıdışı barədə də məlumat verib:

    "Onların sırasında keçmiş məcburi köçkünlərlə yanaşı, dövlət və özəl qurumlarda çalışanlar, həmçinin onların ailə üzvləri də var. Plana əsasən, Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsi, Xocalı rayonunun 11 kəndi və Ağdərə rayonunun 7 kəndində bərpa və təmir işləri aparılmaqla əhalinin köçü mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Nəticədə, bu yaşayış məntəqələrində 6 minə yaxın keçmiş məcburi köçkünün məskunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, bölgədə iqtisadiyyatın bərpası, məşğulluğun təmin edilməsi və sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi istiqamətində də mühüm addımlar atılıb".

    Onun sözlərinə görə, indiyədək işğaldan azad olunmuş ərazilərə investorlar tərəfindən 65 milyon manatdan çox investisiya qoyuluşu həyata keçirilib.

    Xatırladaq ki, Qarabağda Vətən müharibəsində qazanılmış Zəfərin 5 illiyinə həsr edilmiş "Mənəvi dəyərlər həftəsi" keçirilir. Layihə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Qarabağ Universiteti, Komitənin tabeliyindəki Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu və Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə reallaşır. Əsas məqsəd gənclərin milli kimlik və vətənpərvərlik şüurunun gücləndirilməsi, tarixi-mədəni irsimizə, milli-mənəvi dəyərlərə bağlılıqlarının artırılmasıdır.

    Xankəndi Ağdərə Xocalı "Mənəvi dəyərlər" "Böyük Qayıdış"
    В Ханкенди, Агдере и Ходжалы поселились около 22 тыс человек
    Nearly 22,000 people resettled in Azerbaijan's Khankendi, Aghdara, Khojaly

    Son xəbərlər

    11:39

    Ukrayna - Azərbaycan oyununun hakimi daha əvvəl "Qarabağ"ın avrokubok matçını idarə edib

    Futbol
    11:37

    Azərbaycanda xəzinə vəsaitlərinin idarə olunmasından daxilolmalar 4 dəfədən çox artıb

    Maliyyə
    11:31

    Azərbaycanda dövlət istiqrazları üzrə orta ödəmə müddəti 1,5 ilə endirilib

    Maliyyə
    11:31

    Rektor: Qarabağ Azərbaycan mənəviyyatının mərkəzlərindən biridir

    Daxili siyasət
    11:30
    Foto
    Video

    FHN Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında təlim keçirib

    Hadisə
    11:29

    "Kapital Bank" 3-cü dəfə "Mükəmməl iş yeri" sertifikatına layiq görüldü

    Maliyyə
    11:23

    Naftalan neftinin çıxarılması, emalı, saxlanılması qaydaları təsdiqlənib

    Energetika
    11:20
    Foto

    "AzInTelecom" "CIDC-2025" kibertəhlükəsizlik konfransında iştirak edib

    İKT
    11:18

    Rusiya Silahlı Qüvvələrinin yüksək rütbəli zabitinə qarşı terrorun qarşısı alınıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti