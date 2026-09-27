В Хачмазе почтили память шехидов

Глава Исполнительной власти Хачмазского района Эльнур Рзаев, председатель Хачмазской районной организации партии "Новый Азербайджан" Эмиль Тагиев, руководители местных правоохранительных органов, члены семей шехидов, ветераны и представители общественности в связи с 27 сентября - Днём памяти посетили Аллею шехидов в городе Хачмаз.

Как передает Report, Эльнур Рзаев возложил венок к вечному огню на Аллее шехидов.

Бюст Национального героя Азербайджана Явера Шахбазова был посещён, к мемориальным доскам в память о шехидах из Хачмаза возложили гвоздики.

Глава Исполнительной власти побеседовал с членами семей шехидов и поинтересовался их заботами. Эльнур Рзаев подчеркнул, что историческая Победа, одержанная под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, стала источником гордости нашего народа. Благодаря мужеству Вооружённых сил была обеспечена территориальная целостность, а кровь наших шехидов не осталась неотомщённой. Сегодня мощная Азербайджанская армия надёжно стоит на страже безопасности нашего государства. Особо отмечались внимание и забота, оказываемые главой государства семьям шехидов и ветеранам.

В связи с Днём памяти в 12:00 память шехидов почтили минутой молчания. В это время было остановлено движение транспортных средств и пешеходов, автомобили подали звуковые сигналы.