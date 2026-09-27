İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Xaçmaz rayonunda Anım Günü ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanı ziyarət edilib

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 14:48
    Xaçmaz rayonunda Anım Günü ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanı ziyarət edilib

    Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elnur Rzayev, Yeni Azərbaycan Partiyası Xaçmaz Rayon Təşkilatının sədri Emil Tağıyev, yerli hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri, şəhid ailələrinin üzvləri, qazilər və ictimaiyyət nümayəndələri 27 sentyabr – Anım Günündə Xaçmaz şəhərindəki Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, E. Rzayev xiyabandakı məşəlin önünə əklil qoyub.

    Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Yavər Şahbazovun büstü ziyarət olunub, Xaçmazdan olan şəhidlərin xatirə lövhələri önünə qərənfillər düzülüb.

    İcra başçısı şəhid ailələrinin üzvləri ilə söhbət edərək onların qayğıları ilə maraqlanıb.

    O vurğulayıb ki, Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan tarixi Zəfər xalqımızın qürur mənbəyinə çevrilib. Silahlı Qüvvələrimizin şücaəti sayəsində ərazi bütövlüyümüz təmin edilib, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayıb. Bu gün qüdrətli Azərbaycan Ordusu dövlətimizin təhlükəsizliyinin keşiyində möhkəm dayanır. Dövlət başçısı tərəfindən şəhid ailələrinə və qazilərə göstərilən qayğı xüsusi vurğulanıb.

    Anım Günü ilə əlaqədar saat 12:00-da şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Bu zaman nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkəti dayandırılıb, avtomobillərin səs siqnalları verilib.

    Xaçmaz rayonunda Anım Günü ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanı ziyarət edilib
    Xaçmaz rayonunda Anım Günü ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanı ziyarət edilib
    Xaçmaz rayonunda Anım Günü ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanı ziyarət edilib
    Xaçmaz rayonunda Anım Günü ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanı ziyarət edilib
    Xaçmaz rayonunda Anım Günü ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanı ziyarət edilib
    Xaçmaz rayonunda Anım Günü ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanı ziyarət edilib
    Xaçmaz rayonunda Anım Günü ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanı ziyarət edilib
    Xaçmaz rayonunda Anım Günü ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanı ziyarət edilib
    Xaçmaz rayonunda Anım Günü ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanı ziyarət edilib
    Xaçmaz rayonunda Anım Günü ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanı ziyarət edilib
    Xaçmaz rayonunda Anım Günü ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanı ziyarət edilib

    Elnur Rzayev 27 Sentyabr - Anım Günü Xaçmaz
    Foto
    В Хачмазе почтили память шехидов
    Foto
    Martyrs сommemorated in Khachmaz
    MiniBoss
    MiniBoss

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