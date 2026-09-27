В Гяндже почтили память шехидов
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2026
- 12:50
Представители общественности и жители Гянджи посетили Аллею шехидов по случаю 27 сентября - Дня памяти.
Как сообщает западное бюро Report, они возложили цветы к памятнику в честь шехидов.
В 12:00 в городе была объявлена минута молчания.
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