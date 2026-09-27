İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Gəncədə Anım Günü ilə bağlı Şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 12:29
    Gəncədə Anım Günü ilə bağlı Şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub

    Anım Günü ilə əlaqədar Gəncə şəhərində yerləşən Şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri və sakinlər tərəfindən şəhidlərin xatirəsinə ucaldılmış abidə önünə gül dəstələri düzülüb, onların ruhlarına dualar oxunub.

    Saat 12:00-da isə şəhər ərazisində şəhidlər 1 dəqiqəlik sükutla yad edilib.

    Gəncədə Anım Günü ilə bağlı Şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub
    Gəncədə Anım Günü ilə bağlı Şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub
    Gəncədə Anım Günü ilə bağlı Şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub
    Gəncədə Anım Günü ilə bağlı Şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub
    Gəncədə Anım Günü ilə bağlı Şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub
    Gəncədə Anım Günü ilə bağlı Şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub
    Gəncədə Anım Günü ilə bağlı Şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub
    27 Sentyabr - Anım Günü Gəncə
    Foto
    В Гяндже почтили память шехидов
    Foto
    Martyrs commemorated in Ganja
    MiniBoss
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