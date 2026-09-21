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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Губадлы началось строительство первого жилого комплекса

    Внутренняя политика
    • 21 сентября, 2026
    • 12:15
    В Губадлы началось строительство первого жилого комплекса

    В Губадлы началось строительство первого жилого комплекса. На участке площадью 3,34 гектара возводят 21 многоквартирный дом на 176 квартир.

    Как сообщает командированный в Губадлы сотрудник Report, об этом заявил журналистам исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Новрес Джафаров.

    По его словам, строительные работы ведутся ускоренными темпами:

    "В жилом комплексе будут построены 21 дом: 14 трехэтажных и 7 четырехэтажных. В основном это будут двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 60 до 95 кв. метров. Также здесь предусмотрены игровые площадки, зеленая зона, подземные и наземные парковки и два нежилых здания".

    Н. Джафаров также сообщил, что проектирование второго жилого комплекса в Губадлы близится к завершению и вскоре начнется его строительство.

    В Губадлы началось строительство первого жилого комплекса
    В Губадлы началось строительство первого жилого комплекса
    В Губадлы началось строительство первого жилого комплекса
    В Губадлы началось строительство первого жилого комплекса
    В Губадлы началось строительство первого жилого комплекса
    В Губадлы началось строительство первого жилого комплекса

    Новрес Джафаров новый жилой комплекс Губадлы
    Фото
    Qubadlıda birinci yaşayış kompleksinin inşasına başlanılıb
    Фото
    21 apartment buildings to be built in Gubadli's first residential district

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