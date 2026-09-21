В Губадлы началось строительство первого жилого комплекса. На участке площадью 3,34 гектара возводят 21 многоквартирный дом на 176 квартир.

Как сообщает командированный в Губадлы сотрудник Report, об этом заявил журналистам исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Новрес Джафаров.

По его словам, строительные работы ведутся ускоренными темпами:

"В жилом комплексе будут построены 21 дом: 14 трехэтажных и 7 четырехэтажных. В основном это будут двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 60 до 95 кв. метров. Также здесь предусмотрены игровые площадки, зеленая зона, подземные и наземные парковки и два нежилых здания".

Н. Джафаров также сообщил, что проектирование второго жилого комплекса в Губадлы близится к завершению и вскоре начнется его строительство.