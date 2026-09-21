Qubadlıda birinci yaşayış kompleksinin inşasına başlanılıb
Daxili siyasət
- 21 sentyabr, 2026
- 12:00
Qubadlı şəhərinin bərpası zamanı ilkin yaşayış məhəlləsində 3,34 hektar ərazidə 21 çoxmənzilli bina inşa edilir.
Report"un Qubadlıya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan rayonlarında Bərpa-tikinti və idarəetmə xidmətinin icraçı direktoru Növrəs Cəfərov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, hazırda ərazidə tikinti işləri sürətlə aparılır:
N.Cəfərov həmçinin bildirib ki, Qubadlı şəhərində ikinci yaşayış kompleksinin də layihələndirilmə işləri yekunlaşmaq üzrədir və yaxın vaxtlarda tikintisinə başlanılacaq.
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