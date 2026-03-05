В город Агдам переселились еще 90 семей

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается "Великое возвращение" на освобождtнные от оккупации территории.

Как сообщает Report, в Агдам переезжают семьи, которые ранее временно проживали в разных регионах республики - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На этом этапе в город Агдам переселены 90 семей - 346 человек.

Жители, вернувшиеся в родные края, выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу.

Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, и почтили память шехидов, отдавших свои жизни на этом пути.