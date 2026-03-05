Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    В город Агдам переселились еще 90 семей

    Внутренняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 06:35
    В город Агдам переселились еще 90 семей

    В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается "Великое возвращение" на освобождtнные от оккупации территории.

    Как сообщает Report, в Агдам переезжают семьи, которые ранее временно проживали в разных регионах республики - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    На этом этапе в город Агдам переселены 90 семей - 346 человек.

    Жители, вернувшиеся в родные края, выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу.

    Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, и почтили память шехидов, отдавших свои жизни на этом пути.

    Ты - Король

    Лента новостей