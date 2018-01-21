В Германии почтили память шахидов 20 января

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В Берлине состоялось мероприятие, посвященное 28-й годовщине событий 20 января.

Как сообщили Report из посольства Азербайджана в ФРГ, мероприятие состоялось при поддержке посольства в ФРГ, а также организационной деятельности Азербайджанского Дома в Германии и Содружества интеллектуалов Азербайджан-Германия.

Со вступительной речью выступила председатель Содружества Наиба Ширинова

Затем память шахидов почтили минутой молчания.

Посол Рамин Гасанов проинформировал собравшихся о событиях 20 января, провел экскурс в историю накануне и после событий 20 января, отметил, что в корне событий стояла борьба азербайджанского народа за свою свободу.

Он отметил тот факт, что этим событиям предшествовали народные протесты, причиной которой была антинародная коварная политика, мирные требования народа о независимости. В ответ последовали безжалостные убийства гражданских лиц, чинимые армией, которая была введена по приказу советского руководства.

Затем был продемонстрирован фильм, посвященный событиям 20 января, почтили память шахидов.

На мероприятии участвовали представители азербайджанской диаспоры в Германии, обучающиеся здесь азербайджанские студенты, молодые исследователи и сотрудники посольства.