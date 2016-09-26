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    В Гёйчайском и Агдашском районах продолжается голосование

    За процессом голосования по ОИК следят 394 местных наблюдателя

    Гёйчай. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Гёйчайском и Агдашском районах продолжается активное голосование.

    Как сообщает ширванское бюро Report, в избирательных участках по Гёйчай-Агдашскому ОИК впервые проголосовало 232 человека. По ОИК зарегистрировано 39 005 избирателей и к 12:00 в голосовании участвовали 12 299 человек, что составляет 31 процент от общего числа избирателей.

    По ОИК в Гёйчае организовано 19, а в Агдаше - 17 участков. В 12 участках установлены веб-камеры. 

    За процессом голосования по ОИК следят 394 местных наблюдателя.

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