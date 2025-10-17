Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    День города Физули отметят праздничным фейерверком

    Внутренняя политика
    • 17 октября, 2025
    • 09:36
    В честь Дня города Физули состоится праздничный фейерверк.

    Как сообщает Report, в течение дня в городе пройдут представления, выставки и концерты, а завершатся мероприятия праздничным салютом.

    Сегодня в Азербайджане отмечается пятая годовщина освобождения Физули от армянской оккупации - 17 октября 2020 года президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города и семи сел района. Распоряжением главы государства от 31 июля 2023 года, ежегодно 17 октября отмечается как День города Физули.

    Физули День города фейерверки
