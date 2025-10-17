День города Физули отметят праздничным фейерверком
Внутренняя политика
- 17 октября, 2025
- 09:36
В честь Дня города Физули состоится праздничный фейерверк.
Как сообщает Report, в течение дня в городе пройдут представления, выставки и концерты, а завершатся мероприятия праздничным салютом.
Сегодня в Азербайджане отмечается пятая годовщина освобождения Физули от армянской оккупации - 17 октября 2020 года президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города и семи сел района. Распоряжением главы государства от 31 июля 2023 года, ежегодно 17 октября отмечается как День города Физули.
