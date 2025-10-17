İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Daxili siyasət
    • 17 oktyabr, 2025
    • 09:20
    Füzuli Şəhəri Günü münasibətilə atəşfəşanlıq olacaq.

    "Report"un məlumatına görə, Füzuli şəhərində günboyu tamaşa, sərgi və konsertin keçirilməsi planlaşdırılır.

    Günün sonunda isə atəşfəşanlıq olacaq.

    Füzuli atəşfəşanlıq
    День города Физули отметят праздничным фейерверком

