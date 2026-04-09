    • 09 aprel, 2026
    • 14:03
    Paşinyan: Ermənistanın dəmir yollarının idarəetməsini Qazaxıstanla müzakirə etməyi planlaşdırmırıq

    Ermənistan Qazaxıstanla ölkənin dəmir yollarının idarəetməyə verilməsi barədə danışıqlar aparmağı planlaşdırmır.

    "Report" Ermənistan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Qazaxıstan xarici işlər naziri Yermek Koşerbayevin İrəvana səfəri zamanı bu mövzunun müzakirə predmeti olub-olmayacağı barədə sualı şərh edərkən bildirib.

    N.Paşinyan qeyd edib ki, bütün məsələlər Rusiya tərəfi ilə müzakirə olunur: "Üstəlik, hazırkı mərhələdə İrəvan və Moskva arasında dialoq üçün geniş və açıq imkanlar mövcuddur".

    Nikol Paşinyan Qazaxıstan Ermənistan
    Пашинян: Не планируем обсуждать с Казахстаном передачу в управление ж/д Армении

