Пашинян: Не планируем обсуждать с Казахстаном передачу в управление ж/д Армении

Армения не планирует вести переговоры с Казахстаном о концессионном управлении своими железными дорогами.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил премьер Армении Никол Пашинян, комментируя вопрос о том, будет ли данная тема предметом обсуждений в ходе начавшегося визита главы МИД Казахстана Ермека Кошербаева в Ереван.

Пашинян отметил, что все вопросы обсуждаются с российской стороной.

"Тем более что на данном этапе есть широкие и открытые возможности для диалога Еревана и Москвы", - отметил он.

При этом он допустил, что с казахстанской делегацией возможны обсуждения вопросов, связанных с коммуникациями.

Отметим, что в феврале 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД (РФ) на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.