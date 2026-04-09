Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Пашинян: Не планируем обсуждать с Казахстаном передачу в управление ж/д Армении

    В регионе
    • 09 апреля, 2026
    • 13:50
    Пашинян: Не планируем обсуждать с Казахстаном передачу в управление ж/д Армении

    Армения не планирует вести переговоры с Казахстаном о концессионном управлении своими железными дорогами.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил премьер Армении Никол Пашинян, комментируя вопрос о том, будет ли данная тема предметом обсуждений в ходе начавшегося визита главы МИД Казахстана Ермека Кошербаева в Ереван.

    Пашинян отметил, что все вопросы обсуждаются с российской стороной.

    "Тем более что на данном этапе есть широкие и открытые возможности для диалога Еревана и Москвы", - отметил он.

    При этом он допустил, что с казахстанской делегацией возможны обсуждения вопросов, связанных с коммуникациями.

    Отметим, что в феврале 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД (РФ) на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.

    Никол Пашинян Армения Ермек Кошербаев Железные дороги Армении
    Paşinyan: Ermənistanın dəmir yollarının idarəetməsini Qazaxıstanla müzakirə etməyi planlaşdırmırıq

    Последние новости

