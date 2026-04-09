"Şamaxı"nın futbolçusu Dioqo Balau 2 oyunluq diskvalifikasiya edilib
Futbol
- 09 aprel, 2026
- 14:11
AFFA İntizam Komitəsi "Şamaxı"nın futbolçusu Dioqo Balaunu 2 oyunluq diskvalifikasiya edib.
"Report" xəbər verir ki, buna yarımmüdafiəçinin Misli Premyer Liqasının XXVI turunda keçirilən "Zirə" – "Şamaxı" oyununda ciddi qayda pozuntusuna görə birbaşa qırmızı vərəqə alması səbəb olub.
Həmçinin buna görə bölgə təmsilçisi1 000 manat cərimə edilib.
Turun "Araz-Naxçıvan" – "Sabah" oyununda ev sahiblərinin 4 futbolçusu sarı vərəqə aldığı üçün komanda 700 manat cərimələnib.
Oyundan sonra naxçıvanlıların baş məşqçisi Andrey Demçenko hakimin qərarına etiraz etdiyi üçün qırmızı vərəqə alıb. Mütəxəssis 1 oyunluq cəza alıb, klub isə əlavə olaraq 2 500 manat ziyana düşüb.
14:56
"Meqa Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
14:56
Şamil Ayrım: Azərbaycan-Ermənistan sülhü Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasına yol açacaqXarici siyasət
14:53
Ziya Öztürklər: Şimali Kipr türk dünyası üçün Şərqi Aralıq dənizinə açılan qapıdırXarici siyasət
14:53
Bakıda karate üzrə beynəlxalq "Grand Prix" turniri keçiriləcəkFərdi
14:45
"Azərbaycan Sənaye Sığorta" mənfəətdən zərərə keçibMaliyyə
14:44
Azərbaycanda tələbə qəbulu və təhsil kreditləri "mygov" üzərindən həyata keçiriləcəkElm və təhsil
14:43
Rusiya və Ukrayna hərbçlərin meyitlərini mübadilə ediblərDigər ölkələr
14:37
"İpək Yolu Sığorta"nın xalis mənfəəti 44 %-ə yaxın azalıbMaliyyə
14:37
Foto