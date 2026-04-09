Azərbaycandakı bütün siyasi partiyalar maliyyə hesabatını MSK-ya təqdim edib
Daxili siyasət
- 09 aprel, 2026
- 14:20
Azərbaycanda qeydiyyata alınmış bütün siyasi partiyalar 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatını Mərkəzi Seçki Komissiyasına (MSK) təqdim edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə MSK-dan bildirilib.
Qeyd edilib ki, partiyaların maliyyə hesabatları qurumun rəsmi saytına yerləşdirilib.
Xatırladaq ki, Azərbaycanda dövlət qeydiyyatına alınmış 26 siyasi partiya fəaliyyət göstərir.
Son xəbərlər
