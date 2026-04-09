    Azərbaycandakı bütün siyasi partiyalar maliyyə hesabatını MSK-ya təqdim edib

    Daxili siyasət
    • 09 aprel, 2026
    • 14:20
    Azərbaycandakı bütün siyasi partiyalar maliyyə hesabatını MSK-ya təqdim edib

    Azərbaycanda qeydiyyata alınmış bütün siyasi partiyalar 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatını Mərkəzi Seçki Komissiyasına (MSK) təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə MSK-dan bildirilib.

    Qeyd edilib ki, partiyaların maliyyə hesabatları qurumun rəsmi saytına yerləşdirilib.

    Xatırladaq ki, Azərbaycanda dövlət qeydiyyatına alınmış 26 siyasi partiya fəaliyyət göstərir.

    Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) Siyasi partiya Maliyyə hesabatı
    ЦИК: Все партии Азербайджана сдали финансовые отчеты за 2025 год

