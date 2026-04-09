ЦИК: Все партии Азербайджана сдали финансовые отчеты за 2025 год

В Азербайджане все зарегистрированные политические партии представили финансовые отчеты за 2025 год в Центральную избирательную комиссию.

Как сообщает Report, об этом заявили в ЦИК.

Отмечается, что представленные отчеты размещены на официальном сайте комиссии и доступны для ознакомления.

Напомним, в Азербайджане зарегистрированы 26 политических партий.