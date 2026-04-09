    Azyaşlıya sükan həvalə edən sürücü məsuliyyətə cəlb olunub

    Hadisə
    • 09 aprel, 2026
    • 14:11
    Azyaşlıya sükan həvalə edən sürücü məsuliyyətə cəlb olunub

    Azyaşlıya sükan həvalə edən sürücü məsuliyyətə cəlb olunub.

    Bu barədə "Report"a Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, kobud qayda pozuntusuna yol verən sürücü ilə bağlı sosial şəbəkələrdə və onlayn mediada yayılan videogörüntü araşdırılıb. Araşdırma zamanı hadisənin paytaxtın Binəqədi rayonu ərazisində baş verdiyi, "Hyundai" markalı avtomobilin sürücüsü Telman Rüstəmovun nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsini azyaşlıya həvalə etdiyi müəyyən edilib. Həmin şəxs barəsində qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq inzibati məsuliyyət tədbirləri tətbiq olunub.

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha diqqətə çatdırır ki, nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsinin azyaşlıya həvalə olunması qanunazidd olmaqla yanaşı, yol hərəkəti təhlükəsizliyi üçün ciddi təhdid yaradır. Nəqliyyat vasitəsi sahiblərindən və valideynlərdən tələb olunur ki, bu kimi hallara qətiyyən yol verməsinlər.

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi (DYP) Sürücü
    Video
    В Баку водителя привлекли к ответственности за передачу руля ребенку

    Son xəbərlər

    14:56

    "Meqa Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    14:56

    Şamil Ayrım: Azərbaycan-Ermənistan sülhü Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasına yol açacaq

    Xarici siyasət
    14:53

    Ziya Öztürklər: Şimali Kipr türk dünyası üçün Şərqi Aralıq dənizinə açılan qapıdır

    Xarici siyasət
    14:53

    Bakıda karate üzrə beynəlxalq "Grand Prix" turniri keçiriləcək

    Fərdi
    14:45

    "Azərbaycan Sənaye Sığorta" mənfəətdən zərərə keçib

    Maliyyə
    14:44

    Azərbaycanda tələbə qəbulu və təhsil kreditləri "mygov" üzərindən həyata keçiriləcək

    Elm və təhsil
    14:43

    Rusiya və Ukrayna hərbçlərin meyitlərini mübadilə ediblər

    Digər ölkələr
    14:37

    "İpək Yolu Sığorta"nın xalis mənfəəti 44 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    14:37
    Foto

    Gələn ay Bakıda baş tutacaq aqrar sərgilərdə 300-dən çox şirkət iştirak edəcək

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti