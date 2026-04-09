В Баку водителя привлекли к ответственности за передачу руля ребенку
- 09 апреля, 2026
- 14:31
В Баку водитель привлечен к ответственности за передачу управления автомобилем малолетнему.
Об этом Report сообщили в Главном управлении дорожной полиции.
По данным ведомства, распространенное в соцсетях и онлайн-медиа видео было изучено, в ходе проверки установлено, что инцидент произошел в Бинагадинском районе столицы. Выяснилось, что водитель автомобиля марки Hyundai Телман Рустамов передал управление транспортным средством ребенку.
В отношении нарушителя в соответствии с законодательством применены меры административной ответственности.
В дорожной полиции подчеркнули, что передача управления автомобилем несовершеннолетнему является грубым нарушением закона и создает серьезную угрозу безопасности дорожного движения.
Ведомство призвало владельцев транспортных средств и родителей не допускать подобных случаев.