В Баку водителя привлекли к ответственности за передачу руля ребенку

В Баку водитель привлечен к ответственности за передачу управления автомобилем малолетнему.

Об этом Report сообщили в Главном управлении дорожной полиции.

По данным ведомства, распространенное в соцсетях и онлайн-медиа видео было изучено, в ходе проверки установлено, что инцидент произошел в Бинагадинском районе столицы. Выяснилось, что водитель автомобиля марки Hyundai Телман Рустамов передал управление транспортным средством ребенку.

В отношении нарушителя в соответствии с законодательством применены меры административной ответственности.

В дорожной полиции подчеркнули, что передача управления автомобилем несовершеннолетнему является грубым нарушением закона и создает серьезную угрозу безопасности дорожного движения.

Ведомство призвало владельцев транспортных средств и родителей не допускать подобных случаев.