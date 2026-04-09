В Баку водителя привлекли к ответственности за передачу руля ребенку

    Происшествия
    09 апреля, 2026
    • 14:31
    В Баку водитель привлечен к ответственности за передачу управления автомобилем малолетнему.

    Об этом Report сообщили в Главном управлении дорожной полиции.

    По данным ведомства, распространенное в соцсетях и онлайн-медиа видео было изучено, в ходе проверки установлено, что инцидент произошел в Бинагадинском районе столицы. Выяснилось, что водитель автомобиля марки Hyundai Телман Рустамов передал управление транспортным средством ребенку.

    В отношении нарушителя в соответствии с законодательством применены меры административной ответственности.

    В дорожной полиции подчеркнули, что передача управления автомобилем несовершеннолетнему является грубым нарушением закона и создает серьезную угрозу безопасности дорожного движения.

    Ведомство призвало владельцев транспортных средств и родителей не допускать подобных случаев.

    Главное управление Государственной дорожной полиции
    Видео
    Azyaşlıya sükan həvalə edən sürücü məsuliyyətə cəlb olunub

