Milli Məclisdə Azərbaycan, Türkiyə, Şimali Kiprin parlamentarilərinin görüşü keçirilir
Xarici siyasət
- 09 aprel, 2026
- 14:05
Milli Məclisdə Azərbaycan, Türkiyə, Şimali Kiprin parlamentlərinin işçi qruplarının birgə görüşü keçirilir.
Report" xəbər verir ki, iclasda hər üç ölkənin parlament üzvləri, media və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edirlər.
Tədbirə Azərbaycan-Türkiyə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Əhliman Əmiraslanov sədrlik edir.
