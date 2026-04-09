В ММ проходит совместное заседание парламентариев Азербайджана, Турции и Северного Кипра
Внешняя политика
- 09 апреля, 2026
- 14:24
В Милли Меджлисе проходит совместное заседание рабочих групп парламентов Азербайджана, Турции и Северного Кипра.
Как сообщает Report, в заседании принимают участие члены парламентов трех стран, представители СМИ и общественности.
Мероприятие проходит под председательством руководителя рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Турция Ахлимана Амирасланова.
