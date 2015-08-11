В Джалилабаде открылся парк-бульвар имени Гейдара Алиева

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ 11 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии возведенного на берегу реки Гейтепе парка-бульвара имени Гейдара Алиева в центре города Гейтепе Джалилабадского района.

Как сообщает Report, на территории парка-бульвара установлен бронзовый памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Общая площадь этого места отдыха составляет 30 тыс. кв. м. Здесь пробурены два артезианских колодца. В парке-бульваре установлены музыкальный фонтан, современные осветительные опоры, удобные скамейки. Проведено озеленение территории на площади 15 тыс. кв. м. С целью расширения и благоустройства территории расположенные здесь коммунальное жилое здание, находящееся в аварийном состоянии, административное здание избирательного округа Джалилабад-Билясувар-Масаллы номер 69 и Гейтепинского муниципалитета были снесены и с возмещением средств построены по новым проектам на других территориях. Гейтепинская городская больница, находящаяся в "плачевном" состоянии, также была построена на другой территории.

Глава нашего государства посетил и возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Во время знакомства с парком Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что строительные работы начались в мае прошлого года. Здесь осуществлены все необходимые меры для эффективного и всестороннего отдыха жителей.

В последнее время по поручению Президента Азербайджана в Баку и регионах коренным образом реконструируются парки и аллеи, создают новые уголки отдыха. Все это является частью проектов, реализованных с целью создания современных уголков отдыха для удобства жителей и приезжающих в нашу страну гостей.

Вокруг парка на территории 5 тыс. кв. м уложен асфальт, проложены новые линии электропередачи. Расположенные вокруг дома и общественные здания благоустроены.

Реализация таких проектов является очередным свидетельством того, что работы по благоустройству наших городов и районов проводятся регулярно, вовремя и на высоком уровне.