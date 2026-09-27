В Дашкесане проведено мероприятие по случаю Дня памяти

Исполнительная власть Дашкесанского района организовала мероприятие по случаю 27 Сентября – Дня памяти.

Как сообщает западное бюро Report, его участники посетили Аллею шехидов в данном районе и возложили цветы к могилам героев.

Затем состоялась поминальная церемония и был накрыт стол в память о военных, отдавших жизнь за восстановление территориальной целостности Азербайджана.

В 12:00 на территории района была объявлена минута молчания.