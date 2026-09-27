Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    В Дашкесане проведено мероприятие по случаю Дня памяти

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 17:13
    В Дашкесане проведено мероприятие по случаю Дня памяти

    Исполнительная власть Дашкесанского района организовала мероприятие по случаю 27 Сентября – Дня памяти.

    Как сообщает западное бюро Report, его участники посетили Аллею шехидов в данном районе и возложили цветы к могилам героев.

    Затем состоялась поминальная церемония и был накрыт стол в память о военных, отдавших жизнь за восстановление территориальной целостности Азербайджана.

    В 12:00 на территории района была объявлена минута молчания.

    В Дашкесане проведено мероприятие по случаю Дня памяти
    В Дашкесане проведено мероприятие по случаю Дня памяти
    В Дашкесане проведено мероприятие по случаю Дня памяти
    В Дашкесане проведено мероприятие по случаю Дня памяти
    В Дашкесане проведено мероприятие по случаю Дня памяти
    В Дашкесане проведено мероприятие по случаю Дня памяти
    В Дашкесане проведено мероприятие по случаю Дня памяти
    В Дашкесане проведено мероприятие по случаю Дня памяти
    В Дашкесане проведено мероприятие по случаю Дня памяти
    В Дашкесане проведено мероприятие по случаю Дня памяти
    В Дашкесане проведено мероприятие по случаю Дня памяти
    Дашкесан 27 Сентября – День памяти
    Фото
    Daşkəsəndə şəhidlərin xatirəsi anılıb, ehsan süfrəsi təşkil olunub
    Фото
    Event on Remembrance Day held in Dashkasan
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