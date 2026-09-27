В Дашкесане проведено мероприятие по случаю Дня памяти
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2026
- 17:13
Исполнительная власть Дашкесанского района организовала мероприятие по случаю 27 Сентября – Дня памяти.
Как сообщает западное бюро Report, его участники посетили Аллею шехидов в данном районе и возложили цветы к могилам героев.
Затем состоялась поминальная церемония и был накрыт стол в память о военных, отдавших жизнь за восстановление территориальной целостности Азербайджана.
В 12:00 на территории района была объявлена минута молчания.
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