İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Daşkəsəndə şəhidlərin xatirəsi anılıb, ehsan süfrəsi təşkil olunub

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 17:13
    Daşkəsəndə şəhidlərin xatirəsi anılıb, ehsan süfrəsi təşkil olunub

    Daşkəsən rayonunda 27 Sentyabr – Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Daşkəsən Şəhidlər xiyabanı ziyarət edilib, şəhidlərin məzarları üstünə güllər düzülüb.

    Sonra Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə şəhidlərimizin xatirəsinə ehsan süfrəsi açılıb.

    Ehsan mərasimində torpaqların azadlığı və suverenliyi uğrunda canlarını fəda edən vətən övladlarının ruhuna dualar oxunub.

    Saat 12:00-da rayon ərazisində şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

    Daşkəsəndə şəhidlərin xatirəsi anılıb, ehsan süfrəsi təşkil olunub
    Daşkəsəndə şəhidlərin xatirəsi anılıb, ehsan süfrəsi təşkil olunub
    Daşkəsəndə şəhidlərin xatirəsi anılıb, ehsan süfrəsi təşkil olunub
    Daşkəsəndə şəhidlərin xatirəsi anılıb, ehsan süfrəsi təşkil olunub
    Daşkəsəndə şəhidlərin xatirəsi anılıb, ehsan süfrəsi təşkil olunub
    Daşkəsəndə şəhidlərin xatirəsi anılıb, ehsan süfrəsi təşkil olunub
    Daşkəsəndə şəhidlərin xatirəsi anılıb, ehsan süfrəsi təşkil olunub
    Daşkəsəndə şəhidlərin xatirəsi anılıb, ehsan süfrəsi təşkil olunub
    Daşkəsəndə şəhidlərin xatirəsi anılıb, ehsan süfrəsi təşkil olunub
    Daşkəsəndə şəhidlərin xatirəsi anılıb, ehsan süfrəsi təşkil olunub
    Daşkəsəndə şəhidlərin xatirəsi anılıb, ehsan süfrəsi təşkil olunub
    27 Sentyabr - Anım Günü Daşkəsən
    Foto
    В Дашкесане проведено мероприятие по случаю Дня памяти
    Foto
    Event on Remembrance Day held in Dashkasan
    MiniBoss
    MiniBoss

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