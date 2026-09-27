Daşkəsəndə şəhidlərin xatirəsi anılıb, ehsan süfrəsi təşkil olunub
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2026
- 17:13
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Daşkəsən rayonunda 27 Sentyabr – Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Daşkəsən Şəhidlər xiyabanı ziyarət edilib, şəhidlərin məzarları üstünə güllər düzülüb.
Sonra Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə şəhidlərimizin xatirəsinə ehsan süfrəsi açılıb.
Ehsan mərasimində torpaqların azadlığı və suverenliyi uğrunda canlarını fəda edən vətən övladlarının ruhuna dualar oxunub.
Saat 12:00-da rayon ərazisində şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
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