О нас

В Центре госуслуг в Зангилане начал функционировать ASAN xidmət

В Центре госуслуг в Зангилане начал функционировать ASAN xidmət В селе Агалы Зангиланского района начал действовать Центр государственных услуг.
Внутренняя политика
5 августа 2022 г. 13:20
В Центре госуслуг в Зангилане начал функционировать ASAN xidmət

В селе Агалы Зангиланского района начал действовать Центр государственных услуг.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте.

Имеющийся в центре пункт ASAN xidmət предоставляет сельчанам удобный доступ к государственным услугам. Сотрудник службы ASAN оказывает жителям определенные онлайн-услуги на месте, а по другим видам услуг сельчане могут воспользоваться услугами выездного ASAN xidmət.

С целью обеспечения указанных обращений 4 августа Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана была командирована оперативная специальная мобильная группа в Зангиланский район.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanda “ASAN xidmət” fəaliyyətə başlayıb

Другие новости из категории

В состав некоторых ОИК внесены изменения
В состав некоторых ОИК внесены изменения
4 августа 2022 г. 16:34
Изменена структура Секретариата ЦИК
Изменена структура Секретариата ЦИК
4 августа 2022 г. 16:26
Создана контрольно-инспекционная служба ЦИК
Создана контрольно-инспекционная служба ЦИК
4 августа 2022 г. 16:11
Утвержден режим охранной зоны государственного заповедника города Шуша
Утвержден режим охранной зоны государственного заповедника города Шуша
4 августа 2022 г. 11:17
Внесены изменения в правила ведения туристического реестра
Внесены изменения в правила ведения туристического реестра
4 августа 2022 г. 10:57
Создано новое объединение Община Западного Азербайджана
Создано новое объединение "Община Западного Азербайджана"
3 августа 2022 г. 17:31
Президент наградил спортсменов, отличившихся на XVI летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале
Президент наградил спортсменов, отличившихся на XVI летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале
3 августа 2022 г. 17:03
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предприятием Grand-Agro Invitro
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предприятием Grand-Agro Invitro
3 августа 2022 г. 15:55
В результате обстрела армян в Лачыне погиб военнослужащий Азербайджанской армии
В результате обстрела армян в Лачыне погиб военнослужащий Азербайджанской армии
3 августа 2022 г. 11:57
Названо число вынужденных переселенцев, обратившихся за содействием в трудоустройстве
Названо число вынужденных переселенцев, обратившихся за содействием в трудоустройстве
3 августа 2022 г. 11:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi