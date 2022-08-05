В Центре госуслуг в Зангилане начал функционировать ASAN xidmət

В селе Агалы Зангиланского района начал действовать Центр государственных услуг.

В селе Агалы Зангиланского района начал действовать Центр государственных услуг.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте.

Имеющийся в центре пункт ASAN xidmət предоставляет сельчанам удобный доступ к государственным услугам. Сотрудник службы ASAN оказывает жителям определенные онлайн-услуги на месте, а по другим видам услуг сельчане могут воспользоваться услугами выездного ASAN xidmət.

С целью обеспечения указанных обращений 4 августа Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана была командирована оперативная специальная мобильная группа в Зангиланский район.