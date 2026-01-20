Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    В Берлине почтили память шехидов 20 Января

    Внутренняя политика
    • 20 января, 2026
    • 13:10
    В Берлине почтили память шехидов 20 Января

    Посольство Азербайджана в Германии организовало памятное мероприятие в Азербайджанском культурном центре в Берлине по случаю 36-й годовщины трагедии 20 Января.

    Как сообщили Report в посольстве, мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах трагедии.

    Затем был продемонстрирован документальный фильм о событиях 20 Января, подготовленный посольством на немецком языке.

    Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев отметил, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года советские войска с целью подавления стремления азербайджанского народа к свободе совершили в Баку кровавую расправу над мирным населением, в результате которой были убиты десятки людей, сотни тяжело ранены.

    Насими Агаев напомнил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев 21 января 1990 года прибыл в постоянное представительство Азербайджана в Москве и решительно осудил ввод советских войск и расправу над мирными жителями 20 января в Баку, и потребовал дать ей правовую и политическую оценку.

    По словам посла, эта мужественная позиция стала важным фактором укрепления национального самосознания и одной из идеологических основ будущей независимости Азербайджана.

    В ходе мероприятия также был продемонстрирован документальный фильм "Рожденные 20 января", посвященный мужественному сопротивлению азербайджанских моряков в те трагические дни. Кроме того, была организована фотовыставка, отражающая хронику событий 20 Января.

    Черный Январь День всенародной скорби Берлин памятное мероприятие
    Фото
    20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi Berlində yad edilib
    Фото
    Berlin commemorates martyrs of January 20

    Последние новости

    13:44

    В Баку создан Центр культурного и этнического разнообразия

    Внутренняя политика
    13:44

    SOCAR и Eni обсудили потенциальные проекты в рамках будущего сотрудничества

    Энергетика
    13:39

    Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 27,8%

    Финансы
    13:35

    В Ханкенди вернутся первые переселенцы

    Внутренняя политика
    13:34

    СВР: Гибридные угрозы в отношении Армении в 2026 году усилятся

    В регионе
    13:25

    В Азербайджане снежная погода сохранится и завтра

    Экология
    13:24

    Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в регионе

    Внешняя политика
    13:18

    В Германии тысячи сотрудников дорожной отрасли проведут 24-часовую забастовку

    Другие страны
    13:14
    Фото

    "SOCAR Карбамид" принят в сеть "Глобальный маяк" ВЭФ

    Энергетика
    Лента новостей