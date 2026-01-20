В Берлине почтили память шехидов 20 Января

Посольство Азербайджана в Германии организовало памятное мероприятие в Азербайджанском культурном центре в Берлине по случаю 36-й годовщины трагедии 20 Января.

Как сообщили Report в посольстве, мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах трагедии.

Затем был продемонстрирован документальный фильм о событиях 20 Января, подготовленный посольством на немецком языке.

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев отметил, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года советские войска с целью подавления стремления азербайджанского народа к свободе совершили в Баку кровавую расправу над мирным населением, в результате которой были убиты десятки людей, сотни тяжело ранены.

Насими Агаев напомнил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев 21 января 1990 года прибыл в постоянное представительство Азербайджана в Москве и решительно осудил ввод советских войск и расправу над мирными жителями 20 января в Баку, и потребовал дать ей правовую и политическую оценку.

По словам посла, эта мужественная позиция стала важным фактором укрепления национального самосознания и одной из идеологических основ будущей независимости Азербайджана.

В ходе мероприятия также был продемонстрирован документальный фильм "Рожденные 20 января", посвященный мужественному сопротивлению азербайджанских моряков в те трагические дни. Кроме того, была организована фотовыставка, отражающая хронику событий 20 Января.