20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi Berlində yad edilib
- 20 yanvar, 2026
- 12:40
Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyi 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə əlaqədar Berlindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində anım tədbiri təşkil edib.
Səfirlikdən "Report"a verilən məlumata görə, əvvəlcə faciə qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.
Sonra 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı səfirliyin alman dilində hazırladığı film nümayiş etdirilib.
Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Nəsimi Ağayev tədbirdə çıxış edərək SSRİ rəhbərliyinin Azərbaycan xalqının azadlıq istəyini boğmaq məqsədilə Bakıya yeritdiyi ordunun 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə törətdiyi qanlı qırğın nəticəsində dinc əhalinin amansızcasına qətlə yetirildiyini, yüzlərlə insanın ağır yaralandığını bildirib.
Vurğulanıb ki, 20 Yanvar faciəsi Azərbaycan xalqının milli azadlıq mübarizəsinin şərəf və qürur salnaməsidir:
"Həmin gecə şəhid olan oğul və qızlarımız Vətənin azadlığı, xalqın ləyaqəti və gələcək nəsillərin müstəqil yaşamaq hüququ uğrunda canlarını fəda ediblər".
Səfir Ümummilli Lider Heydər Əliyevin faciədən dərhal sonra - yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək bu qanlı hadisəyə sərt etirazını bildirdiyini, cinayətə siyasi və hüquqi qiymət verilməsini tələb etdiyini xatırladıb. Bildirib ki, Ulu Öndərin bu cəsarətli mövqeyi Azərbaycan xalqının mübarizə əzmini daha da gücləndirdi və sonrakı illərdə müstəqil dövlətçiliyimizin ideoloji əsaslarından birinə çevrildi.
Alman-Azərbaycan Forumunun İdarə Heyətinin üzvü Fidan Damer bildirib ki, 1990-cı il Qara Yanvar faciəsi Azərbaycan xalqının iradəsini sındırmaq cəhdi olsa da, əksinə, milli azadlıq mübarizəsini daha da gücləndirdi, xalqımızın həmrəyliyini, qorxmazlığını və müstəqillik əzmini bütün dünyaya nümayiş etdirdi: "Şəhidlərimizin xatirəsi qəlbimizdə əbədi yaşayacaq, adları tariximizdə silinməz iz kimi qalacaq. 20 Yanvar yalnız keçmiş deyil. O, susmayan yaddaşdır. O, azadlığın hansı qiymətə başa gəldiyini unutdurmayan dərsdir".
Sonra Azərbaycan dənizçilərinin həmin məşəqqətli günlərdə sovet ordusuna fədakarlıqla sinə gərməsindən bəhs edən "20 Yanvarda doğulanlar" adlı sənədli film nümayiş olunub.
Anım tədbiri çərçivəsində, həmçinin faciə ilə bağlı fotosərgi təşkil olunub.
Sonda 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə ehsan verilib.