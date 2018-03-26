В Барде cостоялось республиканское совещание под председательством президента Ильхама Алиева - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ 26 марта в Барде под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Центре культуре в Барде прошло республиканское совещание по вопросам развития хлопководства.

Как сообщает Report, глава государства выступил на республиканском совещании со вступительной речью.

Затем выступили глава Исполнительной власти Бардинского района Видади Исаев, заместитель генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «МКТ Производство Коммерция» Ровшан Гасанов, глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов, фермер из Билясуварского района Фазиль Мусаев, глава Исполнительной власти Агджабединского района Шахин Мамедов, исполняющий обязанности генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Азерпамбыг» Закир Азимов, фермер из Саатлинского района Низами Мамедов, председатель Открытого акционерного общества мелиорации и водного хозяйства Азербайджана Ахмед Ахмедзаде.

Президент Ильхам Алиев выступил на совещании с заключительной речью.

Затем было зачитано Распоряжение Президента Азербайджанской Республики «О награждении лиц, имеющих заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджанской Республики».

Президент Ильхам Алиев вручил фермерам Фатме Гусейновой, Тофику Исмаилову и Фазилю Мусаеву орден «Эмек» 1-й степени.

*** 09:23

26 марта в Культурном центре в Барде проходит республиканское совещание по вопросам развития хлопководства под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как сообщает Report, в фойе Центра культуры был установлен фотостенд, отражающий возрождение традиций хлопководства в нашей стране, заложенных великим лидером Гейдаром Алиевым.

Глава государства выступил на республиканском совещании.