В Баллыгая во время поисков обнаружены останки, принадлежащие 10 и более лицам.

Об этом корреспонденту Report в Агдере сообщил член Рабочей группы Государственной комиссии по военнопленным, пропавшим без вести и заложникам Заур Исмаилов.

По его словам, в тех районах проходили ожесточенные бои. "Согласно показаниям очевидцев, во время ожесточенных боев, проходивших здесь в 1993 году, отряд Азербайджанской армии был окружен и уничтожен. Во время поисков в Баллыгая обнаружены останки, принадлежащие 10 и более лицам. Работы в этом направлении будут продолжены. На территориях, где были обнаружены останки, будут повторно проведены раскопки", - сказал он.