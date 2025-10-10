Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    В Баллыгая во время поисков обнаружены останки, принадлежащие 10 и более лицам

    Внутренняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 13:46
    В Баллыгая во время поисков обнаружены останки, принадлежащие 10 и более лицам

    В Баллыгая во время поисков обнаружены останки, принадлежащие 10 и более лицам.

    Об этом корреспонденту Report в Агдере сообщил член Рабочей группы Государственной комиссии по военнопленным, пропавшим без вести и заложникам Заур Исмаилов.

    По его словам, в тех районах проходили ожесточенные бои. "Согласно показаниям очевидцев, во время ожесточенных боев, проходивших здесь в 1993 году, отряд Азербайджанской армии был окружен и уничтожен. Во время поисков в Баллыгая обнаружены останки, принадлежащие 10 и более лицам. Работы в этом направлении будут продолжены. На территориях, где были обнаружены останки, будут повторно проведены раскопки", - сказал он.

    Баллыгая пропавшие без вести Первая Карабахская война
    Ballıqayada axtarışlar zamanı 10 və daha artıq şəxsə aid olunan qalıqlar aşkar edilib

