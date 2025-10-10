İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Ballıqayada axtarışlar zamanı 10 və daha artıq şəxsə aid olunan qalıqlar aşkar edilib

    Daxili siyasət
    • 10 oktyabr, 2025
    • 13:15
    Ballıqayada axtarışlar zamanı 10 və daha artıq şəxsə aid olunan qalıqlar aşkar edilib

    Ballıqayada axtarışlar zamanı 10 və daha artıq şəxsə aid olunan qalıqlar aşkar edilib.

    Bunu "Report"un Ağdərəyə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının İşçi Qrupunun üzvü Zaur İsmayılov deyib.

    Onun sözlərinə görə, həmin ərazilərdə qızğın döyüşlər gedib:

    "Şahid ifadələrinə əsasən, 1993-cü ildə burada gedən qızğın döyüşlər zamanı Azərbaycan Ordusunun bir bölüyü mühasirəyə salınaraq məhv edilib. Ballıqayada axtarışlar zamanı 10 və daha artıq şəxsə aid edilən qalıqlar aşkar olunub. Bu istiqamətdə işlər davam etdiriləcək. Qalıqların götürüldüyü ərazilərdə alt səth yenidən yoxlanılacaq".

    Ballıqaya İnsan qalıqları Dövlət Komissiyası əsir və itkin düşmüş şəxslər

