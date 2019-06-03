В Баку заведующей детсадом вынесен выговор

Управление дошкольных образовательных учреждений и детских домов города Баку прокомментировало распространенный в социальных сетях видео-кадры, где воспитательница садика оскорбляет детей.

В ответ на запрос Report в Управлении сообщили, что произошедшее в детском саду № 331 в поселке Зых Сураханского района столицы было расследовано и приняты соответствующие меры.

Как было отмечено, воспитательница Лала Новрузова была уволена, а заведующей Кямале Фейзуллаевой вынесен выговор.

Было отмечено, что в семье Л.Новрузовой имелись проблемы.

Отметим, что в распространенном в соцсетях видеоролике воспитательница оскорбила ребенка, используя нецензурную брань.