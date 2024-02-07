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Население продолжает активно голосовать на избирательных участках в Баку

Население продолжает активно голосовать на избирательных участках в Баку В Баку во второй половине дня также наблюдается повышенная активность избирателей на внеочередных президентских выборах.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 18:17
Население продолжает активно голосовать на избирательных участках в Баку

В Баку во второй половине дня также наблюдается повышенная активность избирателей на внеочередных президентских выборах.

Report сообщает, что избиратели с 8:00 направляются на участки, чтобы принять участие в голосовании.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

Report представляет читателям фоторепортаж с ряда избирательных участков в Баку:

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Версия на английском языке ФотоPresidential election in Baku – PHOTO REPORTAGE
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda prezident seçkiləri: aktivlik günün ikinci yarısında da davam edir - FOTOREPORTAJ

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